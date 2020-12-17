В Госдуме назвали эффективный способ регулирования цен на продукты

Руководитель партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил способ снижения цен на некоторые продукты питания в РФ. По его словам, лучшее решение - это начать составлять списки на арест.

«Сразу цены снизятся, и порядок будет наведен!», - написал депутат в своем Telegram-канале.

При этом Жириновский не уточнил, кого именно следует арестовывать.

Ситуацию с ростом цен на базовые продукты питания начали обсуждать после того, как на проблему обратил внимание Владимир Путин. Президент отметил рост цен на сахар, подсолнечное масло, муку, макаронные изделия и хлеб.

Во вторник, 15 декабря, премьер Михаил Мишустин подписал несколько постановлений по стабилизации ситуации.