Яркий метеорит озарил утреннее небо над Миннесотой: видео

Видеорегистратор, установленный на машине полиции Миннесоты, зафиксировал падающий с неба метеорит. Запись была опубликована в Twitter Ассоциации шерифов.

В комментарии к видео говорится, что оно снято рано утром на одной из трасс. На кадрах - темное небо, которое внезапно на несколько секунд освещает яркий падающий метеорит.

Как сообщил Star Tribune один из преподавателей планетария в Музее Белла в Университете Миннесоты, что этот объект был болидом, то есть чрезвычайно ярким метеором, который часто взрывается, достигая атмосферы Земли.

«Это тип метеора светит ярче Венеры», - уточнил он.

Американское метеорное общество заявило, что получило по меньшей мере 88 сообщений об огненном шаре, наблюдаемом в небе над штатами Миннесота, Мичиган и Висконсин.