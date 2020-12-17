Летчик-испытатель оценил первый полет новейшего Ил-114-300

Шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов рассказал о первом полете нового российского пассажирского самолета Ил-114-300.

«Великолепная машина. Погода сложная. И она показала себя очень надежно, просто, маневренно. Очень энерговооруженная, современная. Поэтому полет и состоялся», - рассказал Николай Куимов.

Полетное задание предусматривало проверки режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также функционирования его систем.

По информации Ростеха, по программе планируется производство и реализация до 100 ВС типа Ил-114-300 на период до 2030 года для поставки в гражданскую авиацию, государственным заказчикам, на экспорт.

По словам гендиректора госкорпорации Сергея Чемезова, новый самолет особенно актуален для нашей страны, поскольку не требователен к уровню оборудования аэродромов, приспособлен к эксплуатации в суровых условиях Севера, Сибири и Дальнего Востока. Благодаря оптимальной вместимости салона самолет может стать базовой машиной для развития региональных перевозок, добавил Чемезов.