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В США заявили о попытке террористов устроить атаку в стиле 11 сентября

Иван Линдеманн
07:38 17.12.2020
Задержали боевика на Филиппинах, где он как раз проходил обучение на пилота и готовился угнать самолет, чтобы направить его на небоскреб в США.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В США мог произойти теракт, похожий на атаку 11 сентября. Американские спецслужбы рассказали, что им удалось вовремя раскрыть планы запрещенной в РФ группировки «Аш-Шабаб»*, говорится в заявлении министерства юстиции.

По их данным, мужчина из Кении собирался осуществить нападение, похожее на атаку на башни Всемирного торгового центра. Задержали боевика на Филиппинах, где он как раз проходил обучение на пилота и готовился угнать самолет, чтобы направить его на небоскреб в США.

При обыске у мужчины также нашли данные об американских аэропортах с учетом всех недостатков в системе безопасности. В каком городе и на какое здание террористы планировали атаку, в Вашингтоне не сообщили.

Напомним, 11 сентября 2001 года два пассажирских самолета, угнанные террористами,  врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Еще один самолет - в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер упал и разбился возле города Питтсбург. В результате терактов в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189, в Пенсильвании - 44.

*«Аш-Шабаб» - террористическая организация, запрещена в РФ

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