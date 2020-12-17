В Гидрометцентре предупредили о смене продолжительности времен года

Продолжительность времен года в обозримом будущем может сильно измениться из-за влияния климата. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, количество дней с температурой ниже нуля постоянно уменьшается, то есть период зимы медленно сокращается. В отдельных регионах условный «период зимы» сократился на десять и более дней.

Так, в столичном регионе дата перехода температуры к отрицательным значениям сдвинулась примерно на 7-10 дней. Вместе с тем весна в Москве и области, напротив, на 5-7 дней раньше, чем в середине прошлого века.

«И зима, и лето будут, но продолжительность теплого и холодного периода меняется и будет меняться», - цитирует ТАСС Вильфанда.

Ранее стало известно, что в Москву в четверг, 17 декабря, придет заметная оттепель с температурой воздуха до двух градусов тепла. При этом в пятницу температура снова опустится до минус двух-четырех, что приведет к гололедице.