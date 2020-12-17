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Эксперт назвал способы снизить вред от излучения смартфона

Иван Линдеманн
06:25 17.12.2020
Электромагнитное излучение может вызвать головные боли, раздражительность и повышенную сонливость.
Эксперт назвал способы снизить вред от излучения смартфона
© Фото: Pixabay

Электромагнитное излучение от мобильного телефона может нанести вред организму. Об этом рассказал нейрохирург и врач-невролог Марат Якупов.

По словам эксперта, речь идет об излучении не только во время разговора, но и во время нахождения рядом с устройством. Электромагнитное излучение может вызвать головные боли, раздражительность и повышенную сонливость.

Для снижения вреда врач посоветовал не пользоваться смартфоном слишком часто, а также не держать аппарат рядом с собой без лишней необходимости. Кроме того, не стоит держать телефон в карманах, передает слова эксперта агентство «Прайм».

Якупов также порекомендовал отключать гаджеты на ночь, а в ходе долгого разговора делать перерывы раз в пятнадцать минут.

Несмотря на то, что достоверных исследований и точно установленных данных о негативном влиянии излучения смартфона на сегодняшний день нет, ряд ученых и врачей придерживаются подобной точки зрения. Так, врач-невролог Мария Игнатова ранее порекомендовала не класть ночью телефон на прикроватную тумбочку.

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