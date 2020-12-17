Си Цзиньпин оценил успех лунной миссии «Чанъэ-5»

Огромным успехом и большим шагом для космической программы Китая стало успешное завершение миссии «Чанъэ-5» по сбору и доставке лунного грунта на Землю. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме командному центру миссии по исследованию Луны.

«Я, узнав новость о полном успехе миссии “Чанъэ-5”, от имени ЦК КПК, Госсовета, Центрального военного совета, от всей души поздравляю вас и передаю искренние приветствия», - говорится в тексте поздравления.

В телеграмме отмечается, что миссия «Чанъэ-5» стала для КНР самой сложной в истории. Была впервые выполнена задача по доставке образцов с другого небесного тела.

«Это огромное достижение новой государственной системы знаменует собой большой шаг вперед для космонавтики Китая», - приводит РИА Новости слова Си Цзиньпина.

Накануне стало известно, что возвращаемая капсула беспилотного космического аппарата «Чанъэ-5» с образцами лунного грунта успешно приземлилась в заданном районе, на территории хошуна Сыцзыван в автономном районе Внутренняя Монголия. Капсула доставила на Землю около двух килограмм лунной породы. Таким образом Китай стал первой за последние 44 года страной, которая реализовала проект по доставке на Землю геологических образцов с поверхности Луны.

В своем поздравлении Си Цзиньпин подчеркнул, что эта миссия станет вкладом в исследование человечеством истории происхождения Земли и Солнечной системы.

Напомним, что 24 ноября Китай запустил возвращаемый аппарат «Чанъэ-5» на Луну с космодрома на острове Хайнань.