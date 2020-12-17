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Дерматологи рассказали, чем опасно неправильное ношение масок

Роман Захаров
05:52 17.12.2020
Специалисты предупредили, что из-за неправильного ношения медицинских масок у некоторых людей могут возникнуть проблемы с кожей лица.
Дерматологи рассказали, чем опасно неправильное ношение масок
© Фото: Georg Wendt, dpa, Globallookpress

Людям, страдающим заболеваниями кожи либо склонным к аллергическим реакциям, следует внимательнее относиться к соблюдению правил ношения медицинских масок, чтобы избежать неприятных последствий и осложнений. Такое мнение высказал ряд экспертов в области дерматологии.

Например, врач-дерматовенеролог ГБУЗ МНПЦДК ДЗМ Людмила Анохина не советует носить одну и ту же одноразовую маску в течение дня, так как это провоцирует воспаление. Специалист рекомендует менять маску не реже одного раза в 2-2,5 часа, а также избегать химически окрашенных масок.

По мнению врача-дерматолога клиники «Будь здоров» Инны Петросовой, разные проблемы с кожей на лице и подбородке, проявляющиеся в виде покраснений, сухости, раздражения и угрей, связаны с неправильным ношением масок.

«Особенно, если это связано с появлением угрей - так называемые механические акне, которые возникают в результате трения с волосяными фолликулами. Люди спускают маску на подбородок, где происходит еще больше давления, и носят ее таким образом долгое время», - объяснила она в беседе с РБК.

Врач-дерматолог Центра аппаратной косметологии «Люмиренс» Татьяна Егорова, в свою очередь, сообщила, что маска создает парниковый эффект, а ее ношение поверх косметики приводит к закупорке пор. Медик подчеркнула, что такая среда является субстратом для размножения эпидермального стафилококка, из-за чего могут возникать гнойные прыщи или комедоны.

«Во-первых, надо как следует умываться и тщательно очищать лицо от косметики, пользоваться пилингами-скатками. Во-вторых, необходимо менять одноразовые маски и постоянно стирать тканевые. Еще советую не пользоваться тональной основой и пудрой под маску», - сказала специалист.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что медицинскую маску надо носить так, чтобы между ней и лицом не было места, куда мог бы попасть вирус. При этом она напомнила, что Всемирная организация здравоохранения никогда не призывала носить маски на улицах. По словам Вуйнович, это стоит делать, только если на улице невозможно соблюдать физическую дистанцию от других людей.

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