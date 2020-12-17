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В России ужесточили законодательство для борьбы с контрабандой табака

Ян Брацкий
05:34 17.12.2020
Новые правила коснутся в том числе и товаров из Евразийского экономического союза.
В России ужесточили законодательство для борьбы с контрабандой табака
© Фото: pixabay

Депутаты Госдумы приняли законопроект, запрещающий гражданам перевозить по территории страны более 200 сигарет или 250 граммов табака, которые не маркированы специальными акцизными марками в соответствии с российским законодательством.

Документ запрещает перевозку по территории страны более 200 сигарет (10 пачек) или 50 сигар, а также более 250 граммов табака в расчете на одного человека, говорится в опубликованном на сайте думы документе.

Новые законодательные нормы призваны противодействовать незаконному обороту табачной продукции, доля которой на российском рынке увеличилась на 8,4 процента.

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