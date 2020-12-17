В России ужесточили законодательство для борьбы с контрабандой табака

Депутаты Госдумы приняли законопроект, запрещающий гражданам перевозить по территории страны более 200 сигарет или 250 граммов табака, которые не маркированы специальными акцизными марками в соответствии с российским законодательством.

Документ запрещает перевозку по территории страны более 200 сигарет (10 пачек) или 50 сигар, а также более 250 граммов табака в расчете на одного человека, говорится в опубликованном на сайте думы документе.

Новые законодательные нормы призваны противодействовать незаконному обороту табачной продукции, доля которой на российском рынке увеличилась на 8,4 процента.