ВОЗ проведет экстренное заседание из-за вспышки нового коронавируса

Из-за вспышки нового типа коронавируса в Китае Всемирная организация здравоохранения созывает экстренное заседание. Пневмония распространяется стремительно: на сегодняшний день, по официальной информации, зафиксировано более 200 случаев заболевания.

Среди заразившихся новым вирусом есть и врачи, которые работали с пациентами, что доказывает - вирус передается от человека к человеку.

Пострадавшие от коронавируса есть не только в Китае, но и в Японии, Южной Корее и Таиланде. Известно о четырех погибших.

Впервые новый вирус обнаружили в конце года в городе Ухань, его источником считают морепродукты, которые продавались на местном рыбном рынке.

Теперь все вылетающие рейсы из Уханя проверяют специалисты с тепловизорами и в случае повышенной температуры пассажиров отправляют на карантин.