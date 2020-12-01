Онлайн-больничный и дистанционные услуги нотариуса : какие нововведения ждут россиян с 1 декабря

В декабре текущего года в России появляется сразу несколько важных нововведений. Так, со вторника, 1 декабря, на портале Госуслуг каждый взрослый гражданин страны может узнать обо всех положенных ему льготах.

Ввести эту опцию ранее распорядился президент РФ Владимир Путин. Информацию будет выдавать Единая государственная система социального обеспечения. Некоторыми льготами можно воспользоваться сразу же, не отходя от компьютера.

Например, через Интернет можно будет оформить по спецтарифу железнодорожные билеты. Обращаться лично в кассы с документами уже не нужно. С 14 декабря в режиме онлайн можно будет получить и больничный лист. Как на себя, так и на ребенка. Для оформления потребуются данные паспорта и СНИЛС.

А с 29 декабря дистанционно можно будет получить и большинство услуг нотариусов. Например, открыть дело о наследстве или перевести документы на другой язык и заверить их. Также можно будет дистанционно проводить сделки с участие нескольких нотариусов, если речь идет о приобретении недвижимости, а покупатель и продавец живут в разных регионах.

Кстати, сегодня последний день уплаты имущественных налогов: на квартиру, дом, гараж, машину и землю. С завтрашнего дня уже будут начислять пени.