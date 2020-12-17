Опубликовано видео тушения пожара в аэропорту Благовещенска
На место ЧП были направлены 26 человек личного состава МЧС и семь единиц спецтехники.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
Опубликованы кадры тушения крупного пожара в международном терминале аэропорта Благовещенска. Инцидент произошел утром, возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности.
В настоящий момент воздушная гавань работает в штатном режиме, информации о возможных пострадавших в результате ЧП не поступало.
Для тушении огня были задействованы семь единиц спецтехники и 26 человек личного состава МЧС. В причинах произошедшего будут разбираться дознаватели.