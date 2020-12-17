После СССР и США: Китай стал третьей страной, доставившей на Землю лунный грунт

Возвращаемый модуль китайского зонда по исследованию Луны «Чанъэ-5» с образцами лунного грунта благополучно вернулся на Землю. Таким образом, Китай стал третьей страной в мире после США и СССР, которой удалось выполнить эту миссию.

Как сообщает Государственное космическое управление КНР, 17 декабря около 1.00 по пекинскому времени (16 декабря 20.00 мск) Пекинский центр управления космическими полетами с наземной станции задал высокоточные навигационные параметры, после чего орбитальный и возвращаемый модуль «Чанъэ-5» отстыковались друг от друга над Атлантическим океаном на высоте около пяти тысяч километров, и орбитальный модуль, как и предполагалось, завершил маневр уклонения.

Около 1.33 возвращаемый модуль на высоте 120 километров от поверхности земли со второй космической скоростью вошел в атмосферу планеты, осуществил первичное аэродинамическое снижение скорости. Снизившись до заданной высоты, аппарат вошел в атмосферу Земли, после этого произвел второе аэродинамическое снижение скорости.

Снизившись на высоту десяти километров до поверхности земли, модуль раскрыл парашют, выполнил последнее снижение скорости и совершил плавную посадку в заданном районе. Капсула доставила на Землю около двух килограмм лунной породы.

В начале декабря сообщалось, что китайский космический аппарат «Чанъэ-5» собрал первую партию грунта на Луне. Аппарат пробурил поверхность спутника Земли на глубину два метра, после чего поднял образцы геологической породы и упаковал их в контейнер.

Вся миссия, с момента запуска до возвращения обратно, заняла 23 дня. «Чанъэ-5» стал первым за 44 года космическим аппаратом, отправленным за грунтом на Луну.