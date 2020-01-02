В Роспотребнадзоре рассказали об опасности доедания салатов 2 января

Доедать 2 января приготовленные на Новый год салаты, заливное, картофельное пюре и блюда из мяса и рыбы опасно для здоровья. Все это является хорошей питательной средой для роста микрофлоры, которая может вызвать кишечные инфекционные заболевания и пищевые отравления. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что такие блюда не рекомендуется хранить более 18 часов. Если же они все-таки остались, то перед употреблением их следует подвергнуть термической обработке.

Особо внимательными стоит быть с салатами. Без заправки их можно хранить около 18 часов, с заправкой и консервированными овощами, а также яйцами – не более 12.

Кроме того, как пояснил ТАСС главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян, лучше всего хранить салаты в холодильнике и ставить на стол лишь небольшими порциями. Нахождение этого блюда в тепле в течение 4-6 часов способствует развитию в нем микрофлоры.