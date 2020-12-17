В стране и мире В Благовещенске полыхает международный терминал аэропорта Ян Брацкий На тушение огня направлены усиленные наряды спасателей и спецтехника, пожару присвоен повышенный ранг сложности. © Видео: nihao_blaga, Instagram, Амур Инфо, YouTube, Амурская Правда, YouTube © Фото: nihao_blaga, Instagram В Благовещенске произошел сильнейший пожар в здании международного терминала аэропорта. О происшествии сообщает МЧС по Амурской области. «Загорелся международный терминал аэропорта, на место по повышенному рангу сложности направлены боевые расчеты - 7 единиц техники и 26 человек личного состава», - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел рано утром, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. К этому часу пожар в здании аэровокзала удалось потушить. В причинах произошедшего будут разбираться дознаватели. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика