В Благовещенске полыхает международный терминал аэропорта
На тушение огня направлены усиленные наряды спасателей и спецтехника, пожару присвоен повышенный ранг сложности.
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В Благовещенске произошел сильнейший пожар в здании международного терминала аэропорта. О происшествии сообщает МЧС по Амурской области.
«Загорелся международный терминал аэропорта, на место по повышенному рангу сложности направлены боевые расчеты - 7 единиц техники и 26 человек личного состава», - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел рано утром, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. К этому часу пожар в здании аэровокзала удалось потушить. В причинах произошедшего будут разбираться дознаватели.