Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой

Автоэксперт Илья Пименов рассказал, какие привычки водителей наносят наибольший вред машине зимой. Самая популярная из них - это начало движения с непрогретым двигателем.

«Хотя бы минимальный прогрев необходим каждому, даже самому современному автомобилю, и не только зимой. Но зимой - в особенности», - подчеркнул эксперт.

По его словам, достаточно «погреть» двигатель пять минут, тем более, что за большее время стоянки с включенным двигателем во дворе можно получить штраф.

Движение следует начинать плавно, на небольших оборотах двигателя, добавляет эксперт.

Плавно надо и «стартовать» на светофорах и тормозить- пробуксировка «убивает» шины, ступичные подшипники, а также страдают фрикционы на «автомате» или сцепление на «механике», говорит Пименов.

Следующим «издевательством» над машиной специалист назвал повороты с «ручником». По его словам, сначала тросик привода вытягивается, а потом просто отказывает.

Также Пименов назвал еще одну вредную привычку - это не мыть машину зимой. Грязный кузов из-за реагентов больше подвержен коррозии, пояснил эксперт.

«Из-за грязи окисляются контакты, быстрее приходит в негодность изоляционный слой электрических проводов. Грязь проникает во все полости, в том числе в трущиеся детали ходовой», - добавил специалист.

Не стоит забывать вовремя чистить машину, не превращая ее в «один большой сугроб», так как длительное пребывание под снегом наносит вред электрике, отделке салона, подвеске, трансмиссии, тормозам, заметил эксперт. Бонусом можно получить разряженный аккумулятор и топливо, которое потеряло свои свойства, цитирует его журнал «За рулем».