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ВОЗ посоветовала жителям Европы встречать Новый год на улице

Роман Захаров
03:09 17.12.2020
В организации отметили, что участники праздничных собраний на улице должны носить маски и соблюдать дистанцию.
ВОЗ посоветовала жителям Европы встречать Новый год на улице
© Фото: via, www.imago-images.de, globallookpress

Всемирная организация здравоохранения посоветовала жителям Европы в связи с пандемией COVID-19 встречать Новый год и Рождество на улицах. Соответствующие рекомендации ВОЗ разместила на своем сайте.

«По возможности, собрания следует проводить на улице. Участники собраний должны носить маски и соблюдать дистанцию», - сказано в  сообщении.

Тем, кто отмечает праздники в помещении, рекомендовано не собираться большой компанией и проветривать комнаты. Это, считают в ВОЗ, снизит риск заражения.

В то же время организация напоминает, что такие празднования даже небольшими группами опасны, поскольку на них присутствуют люди разных возрастов и из разных семей.

Помимо этого, в ВОЗ рассказали, что в первые недели 2021 года возникнет большой риск новой вспышки заражений коронавирусом в Европе. Это произойдет, утверждают специалисты, если в новогодние праздники не будут предприняты необходимые меры.

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