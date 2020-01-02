Парламент Турции разрешил отправку военных в Ливию

Парламент Турции разрешил отправку военных страны в Ливию. Об этом стало известно по итогам проведенного голосования.

Законопроект был одобрен большинством голосов. В общей сложности, за одобрение документа проголосовали 325 парламентариев, против - 184.

Решение об отправке военнослужащих было принято после того, как ливийская сторона официально запросила у Турции помощь из-за наступления Ливийской национальной армии во главе с маршалом Халифой Хафтаром.

Напомним, 12 декабря он объявил о наступлении для решающего сражения в Триполи в целях его освобождения. Перед этим в СМИ появилась информация о том, что Правительство национального согласия намерен поддержать турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.