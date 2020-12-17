Нарышкин оценил сотрудничество СВР с западными спецслужбами

Служба внешней разведки России отмечает беспрецедентный прогресс в сотрудничестве с зарубежными спецслужбами, включая западные, несмотря на то, что США с Великобританией оказывают на них сильное давление. Такое заявление сделал директор СВР Сергей Нарышкин.

«Нельзя не признать, что напряженность в отношениях России с Западом оказывает влияние на характер связей службы с иностранными разведками, в частности с американской, западноевропейскими и некоторыми другими. Мы хорошо информированы о мощном давлении Вашингтона и Лондона на столицы ряда государств в антироссийском ключе по вопросу взаимодействия с СВР России. Вопреки такому "неджентльменскому" поведению в последние годы отмечаем беспрецедентный прогресс в отношениях с большинством зарубежных спецслужб, в том числе и некоторыми западными», - говорится в статье Нарышкина, опубликованной в журнале «Международная жизнь» в преддверии 100-летия СВР.

Глава российской спецслужбы отмечает, что многие партнеры СВР «откровенно тяготятся назойливым вниманием англосаксонских союзников» и хотят оставаться на позициях объективности, признавая при этом, что Служба внешней разведки РФ сегодня является не просто одним из главных участников процесса взаимодействия разведок разных государств, но и во многом определяет направления, содержание и формы этого процесса.

В этой связи Нарышкин отметил, что предложенные СВР еще в начале 1990-х годов такие основные принципы партнерства, как равноправие, взаимная выгода, невмешательство во внутренние дела друг друга, конфиденциальность, оказались универсальными и активно используются в повседневной практике. Он добавил, что сейчас российская спецслужба с разной степенью интенсивности сотрудничает практически со всеми значимыми разведывательными и контрразведывательными службами государств - членов СНГ, стран Запада, Центральной и Восточной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и Дальнего Востока, Латинской Америки, Ближнего и Среднего Востока, а также государств Африки.

«Содержание, формы и методы взаимодействия с каждым из партнеров меняются в зависимости от внешнеполитических приоритетов Российской Федерации, международной обстановки и общего контекста отношений с тем или иным государством», - объяснил Сергей Нарышкин.

Ранее директор СВР рассказал, что западные разведки не гнушаются использовать в своей работе провокации и неприкрытый шантаж. На просьбу сравнить методы деятельности российской разведки и ее конкурентов он ответил, что спецслужбы развитых стран мира используют примерно одинаковый набор средств и методов, «но именно примерно одинаковый».