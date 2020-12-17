В США пригрозили вводить санкции до остановки строительства «Северного потока-2»

Соединенные Штаты не оставят попыток помешать завершению строительства российского газопровода «Северный поток-2» и будут продолжать вводить санкции. С таким заявлением выступил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон.

«Я бы сказал, что эти санкции работают, и мы остановим этот трубопровод», - приводит ТАСС слова чиновника.

По мнению дипломата залогом улучшения отношений между официальным Вашингтоном и Москвой служит остановка проекта.

«Если мы хотим более стабильных отношений с Россией или же стремимся к улучшению отношений с Россией, то для этих будущих американо-российских отношений ключевую роль будет играть прекращение и сдерживание влияния России, и мы должны остановить трубопровод "Северный поток-2"», - добавил Робинсон.

Ранее сенат США одобрил проект военного бюджета на следующий год, который предусматривает новые ограничения в отношении участников проекта «Северный поток-2».

Проект магистрального трубопровода предусматривает прокладку двух нитей по дну Балтийского моря из России в Германию. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров топлива в год. Власти США, которые хотят поставлять в Евросоюз свой сжиженный газ, активно выступают против возведения объекта.