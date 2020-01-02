Опубликованы кадры с места ДТП с участием автобуса в Нижегородской области

В Нижегородской области столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. ДТП произошло в Арзамасском районе, неподалеку от села Шатовка.

В результате происшествия погибли два человека и еще четверо получили травмы. Пострадавших оперативно госпитализировали в ближайшее лечебное учреждение, где им была оказана необходимая медицинская помощь. Видео с места происшествия опубликовано в паблике «ЧП | ДТП Нижний Новгород» в соцсети VK.

Как сообщает ГУ МЧС РФ по региону, в ликвидации последствий приняли участие семь человек личного состава и две единицы техники.