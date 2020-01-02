Опубликовано видео крушения пассажирского самолета в Алма-Ате

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент крушения пассажирского самолета в Алма-Ате. Трагедия произошла 27 декабря 2019 года в 07.22. Рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air направлением Алма-Ата - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение, столкнувшись с двухэтажным строением.

На кадрах, опубликованных на YouTube, видно, как самолет падает на дорогу и скользит по земле «на брюхе».

В результате инцидента 12 человек погибли: 8 из них на месте происшествия, два человека в больнице, еще два - в аэропорту города Алма-Аты. Двадцать восьмое декабря в Казахстане было объявлено днем траура.

Возможными причинами крушения пассажирского лайнера авиакомпании Bek Air называются техническая неисправность и ошибка пилотов. В настоящее время ведется следствие, на время которого работа авиакомпании была приостановлена.