В читинской школе во время урока с потолка упал кусок штукатурки

В читинской школе №29 во время занятий с потолка упал фрагмент штукатурки площадью около 2,5 метров. Вместе с ней упала и лампа, повиснув в воздухе словно гирлянда.

От удара штукатурки развалилась парта, никто из детей не пострадал, хотя «удар» пришелся на первые парты двух рядов. Фото последствий были опубликованы в одной из городских групп в Instagram.

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В ближайшее время начнутся ремонтные работы, которые планируют завершить к 31 января.

По информации в СМИ, инцидент произошел в кабинете географии на первом этаже, во время обрушения в классе находились ученики девятого класса.