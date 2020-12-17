Председатель СПЧ рассказал о жалобах россиян в период пандемии COVID-19

Оформление документов для получения положенных выплат и нарушение трудовых прав стали основными жалобами россиян в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом рассказал председатель Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Обращения, связанные с помощью - требовалось разъяснение, кто какую помощь получает. Обращения, связанные с нарушением трудовых прав: снижение зарплаты под шумок эпидемии, увольнения. Мы работали с гражданами вплоть до того, что помогали составлять заявления в суд», - приводят «Известия» слова Фадеева.

Кроме того, многие жители страны обращались за помощью после несправедливого, как им казалось, взыскания за нарушения в период режима повышенной опасности.

«Долгая история была с социальным мониторингом. Проблема в первую очередь в том, что технологически система социального мониторинга была не продумана, и слишком много людей оказались несправедливо оштрафованными», - добавил омбудсмен.

Также председатель СПЧ высказался по поводу блокировок иностранных Интернет-ресурсов и необходимости ношения резиновых перчаток.