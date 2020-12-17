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Глава Домодедово объяснил, почему нельзя ликвидировать Сьяновские пещеры

Роман Захаров
23:59 17.12.2020
Александр Двойных рассказал о мерах, которые примут после инцидента в Сьяновских каменоломнях.
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Глава городского округа Домодедово Александр Двойных объяснил, почему в подмосковные пещеры Сьяны, где днем 17 декабря пропали дети, был открыт доступ. Все дело, по его словам, в находящейся поблизости деревне, которая может пострадать, если попытаться ликвидировать катакомбы.

«Эти пещеры находятся здесь давно. И самое главное, что традиционным способом, то есть подрывными работами, их невозможно ликвидировать. Так как на данных пустотах находится целая деревня», - сказал чиновник.

Двойных также посетовал на то, что люди часто откапывают заваленные входы в шахты, однако теперь там ограничат доступ и установят камеры для ведения мониторинга происходящего в этом месте.

«Очень важно, что эти люди, которые имеют опыт прохода по этим пещерам, не чувствуют ответственности и проводят там экскурсии», - сказал он, отметив, что в инциденте с пропавшими в пещерах детьми сейчас разбираются правоохранители.

Кроме того, по слова главы городского округа, в отдел полиции был доставлен экскурсовод, проводивший данное мероприятие.

Группа из восьми детей и двух взрослых - одного из родителей и организатора - вошла в Сьяновские каменоломни в городском округе Домодедово около 11 утра 17 декабря. Еще один человек остался снаружи. Спустя восемь часов группа должна была выйти из пещер, однако этого не произошло. На поиски людей отправились спасатели, которые вскоре обнаружил потерявшихся. В результате инцидента никто не пострадал.

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