Тьма и холод: кадры из пещер Сьяны, где пропала группа детей

Опубликованы видеокадры из подмосковных пещер Сьяны, где сегодня утром пропала группа детей и двое взрослых. На них виден глубокий колодец, уходящий на несколько метров вниз.

Инцидент произошел в районе 11 утра в городском округе Домодедово. Группа из восьми детей, одного взрослого и организатора вошла в каменоломни. При этом инструктор остался снаружи. В назначенный час группа не вышла и на поиски детей направили спасателей.

Спустя некоторое время группу обнаружили. В МЧС уточнили, что все дети здоровы и не нуждаются в медицинской помощи. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.