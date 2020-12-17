В Кремле анонсировали ежегодную пресс-конференцию Путина

Президент Российской Федерации Владимир Путин 17 декабря проведет традиционную пресс-конференцию. В силу принятых ограничений из-за новой коронавирусной инфекции, общение главы государства с журналистами и россиянами будет проходить в формате видеосвязи.

Во время пресс-конференции Путин будет находиться в своей резиденции в Ново-Огарево, добавили в пресс-службе Кремля. При этом он сможет видеть и слышать всех, кто будет адресовать ему свои вопросы.

Обращения к главе государства собираются через специальный сайт и мобильные приложения. К этой работе активно привлекаются волонтеры. В этом году все желающие смогут отправить президенту мультимедийный вопрос, записав обращение на видео.

Российские телеканалы на пресс-конференцию Владимира Путина выделили три часа. Прямую трансляцию будут переводить на английский, французский и немецкий языки. Мероприятие начнется в полдень.