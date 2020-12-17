В Москве за сутки умерли 72 пациента с COVID-19

Еще 72 пациента с коронавирусом скончались в Москве за минувшие сутки. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

«В Москве скончались 72 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - информирует оперштаб.

Таким образом, общее число умерших пациентов с COVID-19 в столице увеличилось до 10 243.

В России за все время пандемии официально было зарегистрировано 2 762 668 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 715 241 эпизодов пришлись на столицу. Всего по стране от COVID-19 скончались более 49 тысяч человек.