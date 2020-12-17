В Москве за сутки умерли 72 пациента с COVID-19
Обще число умерших пациентов с коронавирусом в столице возросло до 10 243.
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Еще 72 пациента с коронавирусом скончались в Москве за минувшие сутки. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.
«В Москве скончались 72 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - информирует оперштаб.
Таким образом, общее число умерших пациентов с COVID-19 в столице увеличилось до 10 243.
В России за все время пандемии официально было зарегистрировано 2 762 668 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 715 241 эпизодов пришлись на столицу. Всего по стране от COVID-19 скончались более 49 тысяч человек.