Число жертв при пожаре в частном доме в Томской области увеличилось до 11

По словам представителя районной администрации, здание арендовала частная компания, предоставляя его в качестве общежития. По данным миграционной службы, там жили 12 человек, граждане Китая, Таджикистана, Узбекистана. Однако не исключено, что количество фактически проживающих может быть больше.

По данным миграционной службы, там проживало 12 человек, однако не исключено, что количество фактически проживающих могло быть больше.

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