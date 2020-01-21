Число жертв при пожаре в частном доме в Томской области увеличилось до 11
По данным миграционной службы, там проживало 12 человек, однако не исключено, что количество фактически проживающих могло быть больше.
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Число погибших при пожаре в одноэтажном частном жилом доме в Асиновском районе Томской области увеличилось до 11.
«В 07.03 обнаружено тело одиннадцатого погибшего», - сообщили в пресс-службе МЧС по региону РИА Новости.
В настоящее время устанавливаются личности погибших.
По словам представителя районной администрации, здание арендовала частная компания, предоставляя его в качестве общежития. По данным миграционной службы, там жили 12 человек, граждане Китая, Таджикистана, Узбекистана. Однако не исключено, что количество фактически проживающих может быть больше.