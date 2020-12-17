В стране и мире Есть раненые: мужчина захватил заложников в пригороде Парижа Анна Касаткина Правоохранители расследуют происшествие. © Фото: Julien Mattia globallookpress Мужчина захватил заложников в коммуне Домон примерно в 20 км севернее Парижа. Пострадали как минимум двое человек, сообщает Le Parisien. Около 20.00 (22.00 мск) мужчина заперся в доме вместе со своей женой, с которой у него проходил тяжелый развод, и мог удерживать ее в заложниках, пишет издание со ссылкой на данные прокуратуры. По факту произошедшего ведется расследование. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика