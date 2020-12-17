Воробьев поручил заблокировать входы в Сьяновские пещеры

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил заблокировать все входы в Сьяновские пещеры, а также поставить там камеры видеонаблюдения после инцидента с пропавшими туристами.

Напомним, ранее сообщалось, что группа туристов (8 детей и 2 взрослых) отправилась в пещеры на экскурсию и потерялась там. На место выезжали спасатели и обнаружили группы. По последней информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Губернатор также подчеркнул, что в ближайшее время будет проведена проверка, как и на каких основаниях организовывалась экскурсия, передает РИА Новости. Виновные, которые подвергли опасности жизни туристов, должны понести наказание, отметил Воробьев.

Ранее сообщалось, что дети, пропавшие в подмосковных пещерах Сьяны, были найдены. Информацию об обнаружении группы подтвердили в МЧС.

После публикации информации об инциденте губернатор Подмосковья Андрей Воробьев направил на место происшествия экстренные службы, полицию, а также главу городского округа Домодедово Александра Двойных.

Более того, прокурор Московской области Сергей Забатурин поручил Домодедовскому городскому прокурору Николаю Развозжаеву в срочном порядке выехать к месту пропажи туристов.