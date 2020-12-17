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В эпоху пандемии: как прошла большая пресс-конференция Владимира Путина

Виктория Ивашечкина
Денис Шурыгин
22:24 17.12.2020
В этом году только ограниченное число репортеров допустили в резиденцию президента в Ново-Огареве.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Kremlin.ru

Главное политическое событие года - большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В этом году из-за пандемии ее формат изменился и включал в себя еще и элементы прямой линии. Таким образом, глава государства отвечал на вопросы и граждан страны, и журналистов. В этом году только ограниченное число репортеров допустили в резиденцию президента в Ново-Огареве.

Владимир Путин во время пресс-конференции еще раз подтвердил, что локдаун в России вводить никто не планирует. В деле журналиста Игоря Сафронова нет никакой политической и любой другой подоплеки. Выплаты по 5 тысяч семьям с детьми до 7 лет будут произведены до наступления Нового года. А сам президент будет встречать Новый год дома. Президент не изменяет своим привычкам. И даже в белой термокружке, которая все время находилась на столе во время пресс-конференции, был все тот же чай с травами.

Ну и, конечно, стоит отметить, что пресс-конференция проходила с соблюдением всех мер предосторожности. Во-первых, все, кто находился здесь в Ново-Огареве, заранее сдали тесты на коронавирус. Даже ветрозащиту с микрофонов, на которые задавали вопросы, журналистам затем оставляли на память, меняли на новые. Ну и конечно, все работали в масках и меняли их как положено каждые два часа. Сама пресс-конференция в этом году оказалась продолжительной и длилась 4 часа 29 минут.

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