МЧС раскрыло подробности спасения пропавших в пещерах Сьяны детей
Все дети найдены живыми и в медицинской помощи не нуждаются.
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В поисках детей, заблудившихся в пещерах Сьяны, участвовали спелеологи и спасатели со специальным оборудованием. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Московской области.
Информация о том, что двое взрослых и восемь детей в возрасте от 9 до 12 лет потерялись в пещерах, поступила спасателям в 20.00. Группа вошла в пещеры в 10.45 и к обозначенному времени, 19.00, так и не вернулась.
«К месту поисков были направлены спелеологи и спасатели МЧС России со специальным оборудованием. В 21.30 потерявшиеся были найдены в полном составе, в медицинской помощи не нуждаются», – говорится в сообщении ведомства.
Всего к поискам привлекалось 38 человек и девять единиц техники, включая 11 человек и три единицы техники – от МЧС.