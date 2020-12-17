МЧС раскрыло подробности спасения пропавших в пещерах Сьяны детей

В поисках детей, заблудившихся в пещерах Сьяны, участвовали спелеологи и спасатели со специальным оборудованием. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о том, что двое взрослых и восемь детей в возрасте от 9 до 12 лет потерялись в пещерах, поступила спасателям в 20.00. Группа вошла в пещеры в 10.45 и к обозначенному времени, 19.00, так и не вернулась.

«К месту поисков были направлены спелеологи и спасатели МЧС России со специальным оборудованием. В 21.30 потерявшиеся были найдены в полном составе, в медицинской помощи не нуждаются», – говорится в сообщении ведомства.

Всего к поискам привлекалось 38 человек и девять единиц техники, включая 11 человек и три единицы техники – от МЧС.