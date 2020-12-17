Пропавших в подмосковных пещерах Сьяны детей нашли

Дети, пропавшие в подмосковных пещерах Сьяны, найдены. Об этом сообщает РИА Новости.

Информацию об обнаружении группы подтвердили в МЧС. В ведомстве уточнили, что дети живы и в медицинской помощи не нуждаются.

Группа из восьми детей и двух взрослых – одного из родителей и организатора – вошла в Сьяновские каменоломни в городском округе Домодедово около 11 утра. Инструктор детей остался снаружи. Спустя восемь часов группа должна была выйти наружу, однако этого не произошло. На поиски людей отправились спасатели.