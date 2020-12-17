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Глава Подмосковья отправил все экстренные службы на место пропажи детей в Сьянах

Виктория Ивашечкина
21:30 17.12.2020
По словам Андрея Воробьева, полиция также должна проконтролировать ход спасательных работ.
Глава Подмосковья отправил все экстренные службы на место пропажи детей в Сьянах
© Фото: flickr

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев направил на место происшествия экстренные службы, полицию, а также главу городского округа Домодедово Александра Двойных.

Воробьев подчеркнул, что они должны разобраться в ситуации и проконтролировать ход спасательных работ.

По словам губернатора, на данный момент самое главное-это сделать все, что зависит от властей, найти детей и позаботиться об их здоровье.

Напомним, ранее сообщалось, что группа туристов пропала в подмосковных пещерах Сьяны. В ее составе восемь детей и двое взрослых.

Также уточнялось, что прокурор Московской области Сергей Забатурин поручил Домодедовскому городскому прокурору Николаю Развозжаеву выехать к месту пропажи туристов.

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