Глава Подмосковья отправил все экстренные службы на место пропажи детей в Сьянах

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев направил на место происшествия экстренные службы, полицию, а также главу городского округа Домодедово Александра Двойных.

Воробьев подчеркнул, что они должны разобраться в ситуации и проконтролировать ход спасательных работ.

По словам губернатора, на данный момент самое главное-это сделать все, что зависит от властей, найти детей и позаботиться об их здоровье.

Напомним, ранее сообщалось, что группа туристов пропала в подмосковных пещерах Сьяны. В ее составе восемь детей и двое взрослых.

Также уточнялось, что прокурор Московской области Сергей Забатурин поручил Домодедовскому городскому прокурору Николаю Развозжаеву выехать к месту пропажи туристов.