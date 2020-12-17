Глава Подмосковья отправил все экстренные службы на место пропажи детей в Сьянах
По словам Андрея Воробьева, полиция также должна проконтролировать ход спасательных работ.
© Фото: flickr
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев направил на место происшествия экстренные службы, полицию, а также главу городского округа Домодедово Александра Двойных.
Воробьев подчеркнул, что они должны разобраться в ситуации и проконтролировать ход спасательных работ.
По словам губернатора, на данный момент самое главное-это сделать все, что зависит от властей, найти детей и позаботиться об их здоровье.
Напомним, ранее сообщалось, что группа туристов пропала в подмосковных пещерах Сьяны. В ее составе восемь детей и двое взрослых.
Также уточнялось, что прокурор Московской области Сергей Забатурин поручил Домодедовскому городскому прокурору Николаю Развозжаеву выехать к месту пропажи туристов.