Среди пропавших в пещерах Сьяны туристов находится восемь детей

Среди заблудившихся в подмосковных пещерах Сьяны находилось восемь детей от 9 до 12 лет. Об этом сообщает ГУ МЧС по Московской области.

Уточняется, что в пещеру отправились спортсмены, которые занимались ориентированием. В ведомстве РИА Новости также рассказали, что группа не вышла на связь около 19.00.

По данным источника ТАСС, инструктор группы остался снаружи у входа.

«Инструктор отправил детей по определенному маршруту в пещеру с одним взрослым - родителем одного из детей, сам остался ждать возле пещеры», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас инструктор находится в «шоковом состоянии». К поискам пропавших приступили спасатели.