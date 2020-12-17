На место пропажи детей в пещерах Сьяны выехала прокуратура

Прокурор Московской области Сергей Забатурин поручил Домодедовскому городскому прокурору Николаю Развозжаеву выехать к месту пропажи группы туристов, включая 8 детей, в подмосковных пещерах Сьяны.

По последней информации, туристы не выходят на связь с утра. Также уточняется, что городской прокурор координирует деятельность поисково-спасательных служб и правоохранительных органов.

Напомним, Сьяны – это система искусственных пещер-каменоломен, самая крупная в Московской области и пятая по величине в России. Ее общая протяженность составляет 19 километров.