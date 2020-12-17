СМИ: инструктор пропавших в пещерах Сьяны детей находится в шоковом состоянии

Инструктор группы детей, которые пропали в подмосковных пещерах Сьяны, находится в шоковом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По предварительной информации, дети вошли в пещеры с одним из родителей и организатором. Инструктор остался ждать у входа, однако в назначенные 19.00 группа не вышла наружу.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что дети, вероятнее всего, заблудились в пещерах.