В стране и мире Большая пресс-конференция Владимира Путина Громкие процессы, цены на продукты и детские пособия: на какие вопросы ответил Путин на большой пресс-конференции Павел Ремнев Мероприятие в этом году продолжалось больше четырех часов. © Фото: kremlin.ru Важнейшие изменения в Конституцию, экономика, громкие судебные процессы, цены на продукты, нехватка лекарств, пособия многодетным и малоимущим, – за те часы, что шла пресс-конференция, президент Владимир Путин затронул практически все сферы жизни государства. А началось все с разговора о том, с чем нам всем впервые пришлось столкнуться в уходящем году. Маски и перчатки, шахматная рассадка, дистанция – тренды на большой пресс-конференции Путина в этом году задает пандемия коронавируса. В пресс-центрах в Москве и столицах федеральных округов работает 774 журналиста. Они задают вопросы президенту, который находится в своей резиденции в Ново-Огарево. Самые важные – о том, как Россия преодолевает сложности, связанные с эпидемией COVID-19. Президент не скрывает – коронавирус сильно ударил по всему миру. Меньше пострадали те, кто смог вовремя принять оперативные меры, задержать вирус на границе и получить бесценное время для развертывания коек, обучения врачей. Как это и произошло в России. «За это время мы построили 40 центров: 30 Минобороны построило, 10 - сами регионы. Это говорит о способности быстро реагировать на проблему... Когда пандемия началась, у нас врачей-то было 8300, а сейчас одних врачей 150 тысяч по этому направлению, а в целом медработников больше полумиллиона. Мы смогли перепрофилировать медучреждения и переподготовить врачей. Ввели доплаты для людей, работающих в «красных зонах», для студентов медвузов и колледжей. Быстро развернули производство средств индивидуальной защиты. Вот, например, маски, которые всем надоели, их производство увеличили в 20 раз. Наша система здравоохранения и госуправление в этой сфере продемонстрировали готовность к быстрой мобилизации ресурсов», – рассказал президент. Были, конечно, вопросы и о вакцине, которую Россия начал производить первой в мире. Спутник V, созданный институтом Гамалеи при участии Минобороны, показал эффективность выше 95%. В стране уже началась массовая прививочная кампания. И Логичный вопрос президенту – «А вы уже поставили?» «Я всех призываю самым решительным образом относиться к рекомендациям специалистов... Специалисты говорят, что вакцина нужна людям из определенной возрастной группы. И до таких как я, вакцины пока не добрались. Я повторяю еще раз, я в этом смысле человек законопослушный, я к рекомендациям прислушиваюсь. И вакцины пока не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным», – сказал Путин. Уже ясно, что во время эпидемии экономически Россия пострадала значительно меньше других стран, подчеркнул глава государства. «Падение ВВП на 3,6% – это меньше, чем во всех странах ЕС и США, в некоторых – 9%. Промышленное производство – 3%, главным образом за счет нефти – ОПЕК – но что приятно, вчера только мне докладывали, рост обрабатывающей – 1,1%. То есть, это дает нам основания, что будем двигаться вперед... Хотел обратить внимание на положительное влияние – 70% (доходов – прим.) формируется не за счет газа и нефти. . Это говорит о том, что страна слезает с так называет нефтегазовой иглы. И если кто-то хочет назвать нас бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований. Хотя зависимость все еще большая и мы должны это иметь в виду», – отметил Путин. Однако сейчас, подчеркивает Путин, одна из основных проблем – падение реальных доходов людей и растущая безработица. Именно поэтому президент особо останавливается на вопросе роста цен. «Кое-где цены растут объективно. Связано это с чем – с ростом цен на комплектующие и курсовой разницы. Это неизбежно. Но там, где это не связано с объективными обстоятельствами, это не может не удивлять, не вызывать острой реакции. Поэтому это, честно говоря, меня так и задело. За последние шесть лет у нас рекордный урожай – в этом году он будет 131 миллиона тонн, может и 134 будет, а хлеб растет в цене, и макароны дорожают. Это с какой стати, это что такое? Или по подсолнечному маслу 17 процентов. Что у нас, семечки нет? А почему так? Потому что на внешнем рынке цена подросла, и начали внутренние цены подтаскивать к общемировым, что совершенно недопустимо. И именно поэтому у нас был такой жесткий разговор. Правительство отреагировало. Теперь главное, чтобы они не перегнули палку. С административными мерами. Это надо было своевременно делать. Рыночно. Просто ввозные таможенные пошлины скорректировать – и всего делов. Но сейчас уже подписаны соглашения между производителями и сетями. И производители снижают, и сети в рознице нам скоро продемонстрируют снижение по базовым продуктам», – пояснил глава государства. На то, чтобы преодолеть последствия эпидемии, из бюджета выделено более четырех с половиной триллионов рублей. Только на прямую поддержку граждан России – 830 миллиардов рублей. Одно из ключевых событий года – внесенные президентом поправки в Конституцию. Так ли они необходимы, – задает вопрос корреспондент издания «Коммерсант». И почему нужно было вносить изменения в основной закон страны именно сейчас? «Некоторые вещи мы не могли раньше сделать. Например, соцгарантии, связанные с индексацией пенсии, о чем мы говорим вообще? В 93-м году как можно было записать в Конституцию обязательства государства по индексации пенсии? Да там не платили по полгода. И денежное довольствие, и пенсии. Это все было. Или здесь мы говорили про приоритет нашего права над международными, там всякими нормами или говорим о неприкосновенности нашей территории. При состоянии армии в 93-м говорить можно было все что угодно, а могли ли мы это обеспечить? Нет. На каждый случай атомную бомбу не будешь применять, а обычные вооруженные силы у нас развалились. Я уже говорил об этом. Для борьбы с международным терроризмом на Кавказе не могли 50 тысяч штыков со всей страны собрать. А армия была больше миллиона численностью. Теперь даже наши оппоненты говорят – их стало меньше, но они гораздо более дееспособны. Одна из наиболее эффективных армий мира сейчас. Все вот это мы теперь можем зафиксировать в Конституции. Эта ситуация созрела. Мы это сделали и сделали своевременно», – пояснил Путин. Спрашивают у президента и о новом сроке, – ведь изменения в Конституцию позволяют Владимиру Путину снова выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства. «Отвечая на этот вопрос, нужно понимать, пойдет что-то на благо страны или нет. Я не принял для себя решение, буду я баллотироваться или нет. Разрешение от народа есть. Я подумаю», – ответил президент. В пресс-конференции есть и элементы прямой линии, которую в этом году по понятным причинам не проводят. Больше десяти дней работал колл-центр. И здесь россияне поднимают конкретные вопросы, – стоимость и обеспечение лекарствами, работа учреждений здравоохранения. Закрытие Онежской районной больницы в Алтайском крае – у людей паника. Президент пообещал обратить внимание на ситуацию губернатора и полпреда. Еще один случай, – Муромская область, отдаленный населенный пункт. Из медицинской помощи – только пенсионерка-фельдшер. «Во-первых, если у вас бабушка 86 лет работает фельдшером, то она ветеран труда. Это говорит о том, что к ней надо относиться с особым уважением. Потому что она на посту, несмотря ни на что. И основы подготовки медработников вызывают уважение. Второе – вы ей помогите, если она не может геморрой от ангины отличить. Помогите ей как-то, чтобы она не искала, время не тратила. Поддержите ее, а мы тут поддержим вас – транспорт мы уже начали закупать в опережающем графике. Я обязательно попрошу правительственные структуры и губернатора Мурманской области обратить на это внимание. И на ваше село, и фельдшерский пункт, и скорую помощь», – пообещал президент. Владимира Путина попросили прокомментировать и дело журналиста Ивана Сафронова. «Из открытых источников он брал инфу или нет... Это к следствию. Его же судят не за журналистскую деятельность. Он же не диссидент, которого прищучили. Это связано с длительным периодом его работы с Рогозиным (Дмитрий, глава "Роскосмоса" – прим.). Той работы, что не связана с журналистской деятельностью вообще. Вы сказали, он мог оступиться. Вполне. Но надо смотреть, какой он нанес. Ведь ему вменяется шпионаж. Но самый большой грех – это предательство. Сдача информации – это предательство. Повторяю еще раз. Суд должен определить степень общественной опасности и принять решение», – сказал Путин. Один из самых чувствительных для всех россиян вопросов, – то, как сейчас на Западе относятся к Второй Мировой войне и как переоценивают роль в СССР в достигнутой победе над фашизмом. «Я уже много раз говорил, что это переписывание истории делается в угоду сиюминутным политически конъюнктурам. Во вред всем, кто это делает», – подчеркнул глава государства. И в заключении пресс-конференции Владимир Путин отвечает на вопрос, который ему не раз задавали на протяжении этих четырех с лишним часов. Дополнительные выплаты для семей с маленькими детьми. Да, говорит президент, – всем семьям с детьми до семи лет выплатим по пять тысяч рублей. Раз уж новогодние елки – отменились. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика