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«Сигнал Западу»: немецкий журналист оценил обращение Путина

Виктория Ивашечкина
20:58 17.12.2020
По словам эксперта, президент РФ во время большой пресс-конференции дал понять, что у России и западных стран имеются точки соприкосновения.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: pronedra.ru

Немецкий журналист-международник Александр Рар прокомментировал «Звезде» ответ президента РФ Владимира Путина во время большой пресс-конференции на вопрос иностранного журналиста о том, считает ли он, что несет ответственность за непростые отношения России с США. По его словам, российский лидер воспользовался удачным моментом, когда в Штатах к власти приходит другой президент, а в Германии через несколько месяцев пост канцлера покинет Ангела Меркель.

«Я думаю, он воспользовался таким интересным моментом, когда в Америке поменялся президент, когда в Германии через несколько месяцев уйдет Меркель. Путин послал сигнал Западу, что у нас есть очень серьезные конфликты и по некоторым вопросам мы просто не сможем никогда согласиться. Но есть шанс где-то договориться и повернуть ситуацию в более положительное русло», - подчеркнул эксперт.

Рар также отметил, что иностранные корреспонденты, которые живут в Москве, очень критически пишут о самой России. И вообще, как подчеркнул эксперт, СМИ на Западе рассматривают РФ очень негативно.

«Но об этом Путин все знает. Я думаю, его эти вопросы никак не удивили. Вот это был сигнал, который он посылал несколько раз. Я думаю, на Западе хорошо проанализируют его пресс-конференцию и поймут, что есть действительно точки соприкосновения», - подытожил Александр Рар.

Напомним, российский президент Владимир Путин заявил, что чувствует ответственность за граждан страны и будет делать все для блага России. Также лидер РФ подчеркнул, что Россия в сравнении с Западом является «белой и пушистой». 

Также президент РФ заявил, что развитие отношений России и США в ближайшие годы будет зависеть от того, кого избранный американский президент Джо Байден возьмет в свою администрацию.

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