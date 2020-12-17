«Сигнал Западу»: немецкий журналист оценил обращение Путина

Немецкий журналист-международник Александр Рар прокомментировал «Звезде» ответ президента РФ Владимира Путина во время большой пресс-конференции на вопрос иностранного журналиста о том, считает ли он, что несет ответственность за непростые отношения России с США. По его словам, российский лидер воспользовался удачным моментом, когда в Штатах к власти приходит другой президент, а в Германии через несколько месяцев пост канцлера покинет Ангела Меркель.

«Я думаю, он воспользовался таким интересным моментом, когда в Америке поменялся президент, когда в Германии через несколько месяцев уйдет Меркель. Путин послал сигнал Западу, что у нас есть очень серьезные конфликты и по некоторым вопросам мы просто не сможем никогда согласиться. Но есть шанс где-то договориться и повернуть ситуацию в более положительное русло», - подчеркнул эксперт.

Рар также отметил, что иностранные корреспонденты, которые живут в Москве, очень критически пишут о самой России. И вообще, как подчеркнул эксперт, СМИ на Западе рассматривают РФ очень негативно.

«Но об этом Путин все знает. Я думаю, его эти вопросы никак не удивили. Вот это был сигнал, который он посылал несколько раз. Я думаю, на Западе хорошо проанализируют его пресс-конференцию и поймут, что есть действительно точки соприкосновения», - подытожил Александр Рар.

Напомним, российский президент Владимир Путин заявил, что чувствует ответственность за граждан страны и будет делать все для блага России. Также лидер РФ подчеркнул, что Россия в сравнении с Западом является «белой и пушистой».

Также президент РФ заявил, что развитие отношений России и США в ближайшие годы будет зависеть от того, кого избранный американский президент Джо Байден возьмет в свою администрацию.