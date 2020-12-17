Группа туристов пропала в подмосковных пещерах Сьяны

В подмосковных пещерах Сьяны пропала группа туристов. В ее составе восемь детей и двое взрослых, сообщает со ссылкой на источник в экстренных службах ТАСС.

«Туристическая группа, вошедшая в пещеры Сьяны в городском округе Домодедово около 11 утра, не выходит на связь», – сказал собеседник агентства.

Сьяны – система искусственных пещер-каменоломен, самая крупная в Московской области и пятая по величине в России. Ее общая протяженность составляет 19 километров.

Единственный вход в Сьяновские каменоломни, «Кошачий лаз», находится на территории городского округа Домодедово, на левом берегу реки Пахры.