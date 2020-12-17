Более 100 тысяч заявок на новую детскую выплату подали россияне за первые два часа

Более 100 тысяч заявлений на новую выплату семьям с детьми до восьми лет поступило на портал госуслуг за первые два часа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минцифры.

Выплата полагается семьям с детьми, рожденными с 18 декабря 2012 года по 31 марта 2021 года. Отмечается, что большинству семей она будет перечислена автоматически, на основании ранее поданных заявлений на выплаты на детей в возрасте до трех лет и с трех до 16 лет.

О новой выплате на большой пресс-конференции 17 декабря сообщил президент Владимир Путин. Она составляет пять тысяч рублей на каждого ребенка.