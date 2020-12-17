Спортсмены из РФ примут участие в Играх как «Олимпийская команда России»

Глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что состав сборной России на Олимпийские игры в Токио (2021 год) и Пекине (2022 год) будет формировать Олимпийский комитет России (ОКР).

В четверг, 17 декабря, стало известно, что российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны на международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Данное решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS).

«У ОКР нет никаких претензий, мы продолжаем работать в соответствии Олимпийской хартии. CAS не удовлетворил санкции WADA к руководству ОКР. Мы намерены начать консультации по всем направлениям с МОК», - подчеркнул Поздняков.

Он также подчеркнул, что российские спортсмены с допинговой историей, отбывшие дисквалификацию, могут участвовать в Олимпиаде без ограничений.