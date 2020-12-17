В Госдуме поддержали идею индексации пенсии в 2021 году

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала заявление лидера РФ Владимира Путина о том, что страховые пенсии по старости неработающим пенсионерам будут проиндексированы в 2021 году на 6,3%.

По ее словам, в течение времени до 2024 года пенсии будут повышаться не реже одного раза в год, выше, чем уровень инфляции, передает RT.

Бессараб объяснила, что в среднем такое повышение составит одну тысячу рублей. С тем, чтобы к 2024 году средний размер пенсии для неработающих пенсионеров составил 20 тысяч рублей по стране.

По словам члена комитета ГД, несмотря на то что ранее Путин заявил, что в советский период времени работающим пенсионерам не выплачивали пенсии, та ситуация, которая сложилась сейчас, требует особого внимания.

Во время ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин рассказал, что в 2021 году пенсии в России будут проиндексированы выше инфляции, на 6,3%. По словам главы России, на фоне пандемии вопрос об индексации пенсий крайне важен.