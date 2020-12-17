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Российским чиновникам на 2 года запретили посещать Олимпиады

Анна Назайкина
18:40 17.12.2020
Российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года.
Российским чиновникам на 2 года запретили посещать Олимпиады
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил представителям российской власти, включая министров и членов правительства, посещать Олимпийские и Паралимпийские игры в течение двух лет.

Ранее стало известно о том, что российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны на международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Данное решение принял CAS. Он рассматривал дело Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Также сообщается, что РУСАДА обязано выплатить WADA взнос размером в 1 млн 270 тысяч долларов в качестве компенсации расходов, понесенных агентством в период с января прошло года до даты решения.

Также в CAS уточнили, что представители правительства РФ не смогут получить аккредитацию, а также посещать чемпионаты мира по различным видам спорта. Данные ограничения не коснутся чиновников, которые являются членами Международного олимпийского комитета, либо получили приглашение на соревнования от главы государства, на территории которого проводится мероприятие.

Кроме того, ограничения не распространяются на чиновников, которые являются спортсменами и прибыли на соревнования для участия.

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