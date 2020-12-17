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«Требуются новые решения»: экономист прокомментировал слова Путина о поддержке бизнеса и населения

Виктория Ивашечкина
18:33 17.12.2020
По словам эксперта, сегодня в стране на фоне пандемии многие платежи отложены, в том числе и налоговые.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Дина Орлова, Pixabay

Экономист, президент Союза предпринимателей и арендаторов РФ Андрей Бунич прокомментировал заявление главы России Владимира Путина о том, что населению страны и бизнесу будут продолжать оказывать материальную поддержку.

«Президент подтвердил, что будет оказываться помощь в дальнейшем бизнесу и населению. Уже есть инициатива выделить пять тысяч семьям с детьми до семи лет, как это уже делалось полгода назад. Но также на вопрос, нуждается ли бизнес в помощи, я бы ответил, что нуждается», - подчеркнул Бунич.

По словам экономиста, ответ президента показывает, что он придерживается точки зрения, что следует и дальше помогать тем, кто попал в сложное положение. Бунич напомнил, что сейчас многие платежи отложены, в том числе и налоговые.

«Также накопились коммунальные платежи, проценты по кредитам. Поэтому требуются новые решения. Много вопросов было связано со внешнеполитической обстановкой, но это также имеет отношение к экономике. Поскольку обострение с Западом затрагивает нашу экономику», - подчеркнул экономист.

По словам Бунича, в нынешних условиях, когда продолжается пандемия коронавируса, когда в мире царит финансовый кризис, это действительно ставит Россию перед новыми вызовами в экономической политике.

Напомним, во время ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что семьи с детьми до семи лет получат выплаты к Новому году. Президент уточнил, что выплата будет положена на каждого ребенка в семье от нуля до семи лет включительно. 

Также президент РФ отметил, что власти продолжат в 2021 году оказывать всю необходимую помощь малому бизнесу, который пострадал на фоне пандемии COVID-19.

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