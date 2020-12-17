Путин назвал избитым штампом призыв министра обороны ФРГ говорить с Россией с «позиции силы»

Заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что с Россией надо разговаривать с «позиции силы», является избитым штампом. Такую точку зрения выразил президент РФ Владимир Путин в ответ на просьбу корреспондента телеканала «Звезда» прокомментировать это высказывание.

«Да, она стала министром обороны и ей хочется показать крутизну. В данном случае она повторяет в известной степени избитый штамп, который повторяется во многих странах НАТО. Это контрпродуктивно для наших межгосударственных отношений. С точки зрения оборонной политики не имеет никакого смысла, потому что... потому. Надо посмотреть, что такое российская армия сегодня», - сказал глава государства.

Этому высказыванию не следует придавать особого значения, уверен президент. Он также предположил, что Крамп-Карренбауэр сама не рада своему заявлению, как и многие другие ответственные политики в Германии.

Выступая в бундестаге в конце ноября, Крамп-Карренбауэр заявила о необходимости говорить с Россией о разоружении с «позиции силы». Так она ответила на вопрос одного из депутатов, который поинтересовался, на сколько еще должны вырасти расходы НАТО на оборону, которые и так в четыре раза превышают средства, выделяемые на оборонные нужды Россией.