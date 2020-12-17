Песков рассказал, вернут ли большую конференцию Путина к старому формату

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что при организации большой пресс-конференции Путина со временем вернутся к первоначальному формату.

Вопрос, стоит ли возвращаться к старому формату после столь успешного проведения мероприятия в этом году, задал корреспондент телеканала «Звезда» Виталий Акиньшин.

«Обязательно. Конечно. Все-таки настоящий формат старый. Этот вынужденный», - пояснил Песков после завершения общения главы российского государства с журналистами и россиянами.

В четверг, 17 декабря, прошла традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Из-за действующих в связи с распространением коронавирусной инфекции ограничений мероприятие проходило в формате видеосвязи. Путин подвел итоги года, рассказал о мерах поддержки населения в связи с пандемией COVID-19, оценил экономическую ситуацию в стране, остановился на вопросах международных отношений и даже раскрыл, в чем секрет семейного счастья.