Российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны до декабря 2022 года
Российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны на международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Данное решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS). Он рассматривал дело Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Отмечается, что слушания по данному делу прошли в Спортивном арбитражном суде в Лозанне в ноябре, но решение обнародовано только сегодня.
Также сообщается, что РУСАДА выражает готовность выполнить условия восстановления и сотрудничать со всеми международными антидопинговыми организациями, включая WADA.
Напомним, в начале этого года WADA обратилось в Спортивный арбитражный суд по делу о споре с РУСАДА, касающимся санкций в отношении российского спорта.
Дело в том, что в конце прошлого года WADA приняла решение, по которому российские спортсмены отстраняются от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, сроком на четыре года. Однако оговаривалось, что «чистые» спортсмены из России смогут выступать в нейтральном статусе, соблюдая определенные условия.