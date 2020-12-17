Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны до декабря 2022 года

Виктория Ивашечкина
17:43 17.12.2020
Слушания по данному делу прошли в CAS еще в ноябре, но решение было обнародовано только в четверг, 17 декабря.
Российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны до декабря 2022 года
© Фото: IGORN, Pixabay

Российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны на международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Данное решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS). Он рассматривал дело Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). 

Отмечается, что слушания по данному делу прошли в Спортивном арбитражном суде в Лозанне в ноябре, но решение обнародовано только сегодня.

Также сообщается, что РУСАДА выражает готовность выполнить условия восстановления и сотрудничать со всеми международными антидопинговыми организациями, включая WADA. 

Напомним, в начале этого года WADA обратилось в Спортивный арбитражный суд по делу о споре с РУСАДА, касающимся санкций в отношении российского спорта.

Дело в том, что в конце прошлого года WADA приняла решение, по которому российские спортсмены отстраняются от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, сроком на четыре года. Однако оговаривалось, что «чистые» спортсмены из России смогут выступать в нейтральном статусе, соблюдая определенные условия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:43 В стране и мире
Российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны до декабря 2022 года
17:59 В стране и мире
Видео
Путин назвал избитым штампом призыв министра обороны ФРГ говорить с Россией с «позиции силы»
17:55 В стране и мире
Видео
Песков рассказал, вернут ли большую конференцию Путина к старому формату
12:58 Армия
На международной планирующей конференции обсуждены порядок подготовки и проведения АрМИ-2021
12:46 В стране и мире
Макрон заразился коронавирусом
Популярное
Популярное
Видео
Путин отреагировал на скандал с видео Дзюбы
Видео
Путин посоветовал Шнурову вместо мата использовать слово «редиска»
Видео
На море и в субтропиках: кадры испытаний способного вести стрельбу прямо на плаву новейшего танка «Спрут-СДМ1»
Видео
Кум Ванги предупредил о чудовищном по силе электромагнитном излучении после вспышки на Солнце
Американские СМИ сравнили пуски «Булавы» с концом цивилизации
СМИ обеспокоились исчезновением Елены Кориковой в Черногории
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.