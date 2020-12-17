В стране и мире Большая пресс-конференция Владимира Путина Песков высказался о возможной альтернативе YouTube Анна Назайкина Как сообщалось ранее, видеосервис не раз обвиняли в цензуре российских массмедиа. © Фото: Sara Kurfeß, Unsplash.com Подрыв доверия к интернет-сервису YouTube вызывает отток пользователей, идея возможной альтернативы является коммерческим вопросом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с блокировкой российских СМИ видеохостингом. «Это коммерческий вопрос. Все эти сервисы имеют соглашение. Когда вы начинаете пользоваться сервисом, вы ставите галочку. И вот условия этого соглашения меняются каждый день. И по сути, оно ничего не нарушает. Но если они так подрывают доверие к себе, значит, будет отток пользователей. И главное - создать коммерчески выгодную альтернативную площадку, которая в этой конкуренции начнет побеждать», - заявил Песков. Представитель Кремля также добавил, что поиск альтернатив сервису в разных странах неизбежен. Однако, по словам Пескова, этот процесс является дорогостоящим и требует временных затрат, «за ночь невозможно». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика